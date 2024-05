Amici 23 - Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si schierano e rivelano chi secondo loro merita e chi non merita la finale e per quale motivo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nella puntata del daytime odierno dii professori, sono stati chiamati a rivelare chi, degli allievi ancora in gara,la. Laha esordito parlando dei ballerini: Credo che lase la meritino Dustin e Marisol, la Celentano ha sempre allievi molto forti, Alessandra sa vedere oltre. Chapeau a Marisol, per come è cresciuta anche per una che di ballo non ne capisce niente, è sempre una botta, una che ruba la scena ruba gli occhi. Dustin molto bello, molto atletico ma no espressivo di Marisol, ma sicuramentela. E riguardo i cantanti ha ...

Amici 23, Pettinelli boccia Holden: 'Il nulla, ha usato il programma come una vetrina' - Amici 23, pettinelli boccia Holden: 'Il nulla, ha usato il programma come una vetrina' - Dure critiche dell'insegnante al cantante prima della semifinale: 'Non merita la finale, non c'è mai stato e non dà nessuna emozione' ...

Amici, chi merita la finale Il parere dei professori - Amici, chi merita la finale Il parere dei professori - Amici, oggi è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del daytime. Gli allievi della categoria canto e della categoria ballo sono pronti a volare alla semifinale che si terrà domenica 12 ...

Amici, Anna Pettinelli non vuole Holden in finale: “Non se la merita” - Amici, Anna pettinelli non vuole Holden in finale: “Non se la merita” - La prof ha spiegato bene il suo pensiero. Ai ragazzi della scuola di Amici è stato mostrato, nel corso dell’ultimo daytime, un filmato con le parole di Anna pettinelli in merito a chi vorrebbe o meno ...