Tudor | Lazio prima con Inter e Atalanta Poi annuncia un ritorno

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Empoli, partita in programma domenica all’Olimpico. Il tecnico biancoceleste, che al prossimo turno incontrerà l’, fa riferimento proprio ai Campioni d’Italia per spiegare quanto valuta positivamente il percorso finora svolto. Poi aggiorna sulle condizioni di due calciatori PERCORSO DA PRIMI IN CLASSIFICA – Igorallena lada pochissimo tempo ma alla vigilia della sfida con l’Empoli, per spiegare quanto positivamente valuta il percorso finora svolta, mette in mezzo sia l’Campione d’Italia che l’finalista di Europa League: «Da quando sono arrivato lain classifica con. Io firmo per ...