Il virus sta mutando | aviaria - perché la vera preoccupazione è legata ai polmoni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildell'influenzaH5N1, che ha causato un'epidemia tra i bovini da latte negli Stati Uniti, «come tutti ista». E anche se il rischio che si diffonda tra gli esseri umani e possa alimentare una pandemia è ancora basso, «dobbiamo continuare a prepararci» all'eventualità che accada. «Laè che possa raggiungere iumani»,«quando è accaduto in altre parti del mondo il tasso di mortalità è stato del 25%». È deceduta una persona infettata su 4. Lo ha spiegato Robert Califf, a capo della Food and Drug Administration (Fda) americana, parlando a una commissione del Senato Usa. I funzionari statunitensi, ha assicurato, stanno lavorando a «piani per test, farmaci antivirali e vaccini» da usare «nel ...

