Sette Opere per la Misericordia - studenti dell’Accademia in mostra A giugno artisti internazionali a Napoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con il motto Dal Bello al Bene si apre la settima edizione di “”, l’iniziativa dell’Istituzione secolare di, il Pio Monte dellache ancora una volta vuole rinnovare la propria missione culturale e sociale in favore delle persone e delle giovani generazioni. Il progetto è stato ideato e istituito dal 2011 da Maria Grazia Leonetti Rodinò, storica dell’arte e già governatore ai Beni culturali eci del Pio Monte, e curato da Mario Codognato. Hanno presentato questa nuova edizione, oggi venerdì 10 maggio, Maria Grazia Leonetti Rodinò assieme a Fabrizia Paternò di San Nicola, soprintendente del Pio Monte della, Alberto Sifola, governatore del Pio Monte della, e Maria Cristina ...

Cascina: Rosy Bindi incontra gli studenti per parlare di mafia e legalità - Non solo a Palermo, Reggio Calabria, Napoli o ... Reggio Calabria, Napoli o Foggia: la mafia è ...Festa della Toscana e dedicato alla figura e alle opere ...qualità di presidente del comitato nazionale per ...

Sperimentare attraverso un 'Collo di bottiglia': intervista a Marco Quadri - In occasione del Comicon di Napoli 2024 abbiamo avuto l'occasione di conoscere ... e la sua più ... durante questo periodo per un anno sono stato a ... Quando lavori alle tue opere, pensi prima a cosa ...