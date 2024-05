Latina - evade più volte i domiciliari | in carcere 50enne di Terracina

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Nel pomeriggio dell’8 maggio, a, i Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, traevano in arresto unresidente a, in esecuzione della misura cautelare inemessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di. In particolare, i Carabinieri della Sezione Operativa di, accertavano che il soggetto già in regime di arresti, stava ripetutamente violando le prescrizioni imposte con gli arresti. Pertanto veniva richiesto l’aggravamento della misura cautelare degli arresticon la sostituzione della stessa con la più grave misura cautelare della custodia ...

