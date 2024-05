L’Ocse lancia l’allarme sui salari - in Italia si guadagna meno che negli anni Novanta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse, l'ha avuto il calo deireali maggiore tra i grandi Paesi. Inominali sono aumentati, ma non abbastanza in confronto all'impennata dell'inflazione. La crescita minima degli stipendi non basta per restare al passo con l'aumento dei prezzi. Solo tra il 2021 e il 2022 il valore degli stipendi è sceso del 7,3%.

In Italia i problemi sono i salari, non l'occupazione - In Italia i problemi sono i salari, non l'occupazione - FOCUS LAVORO/1. I dati sugli occupati sono positivi, la vera emergenza sono gli stipendi bassi. Siamo ultimi in Europa per salari reali, fermi ai livelli ...

Taglio dei tassi in vista Lo prevede la Federal Reserve di Atlanta - Taglio dei tassi in vista Lo prevede la Federal Reserve di Atlanta - Le prospettive di un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti vengono analizzate da Raphael Bostic, presidente della Fed di Atlanta.

Salario minimo, la battaglia del Pd: “Raccolta firme per la legge di iniziativa popolare” - salario minimo, la battaglia del Pd: “Raccolta firme per la legge di iniziativa popolare” - Il partito punta a far ritornare la proposta in Parlamento dopo che l’ultimo tentativo di introdurre un salario minimo legale è naufragato con il voto da parte della maggioranza di governo di un ...