Sarebbe incredibile se oltre Osimhen anche Kvaratskhelia lasciasse il Napoli quest’estate

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Fernando De, dirigente sportivo, è intervenuto su Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal : “Ilattuale non ci ha mai considerato, non ha mai fatto neuna manifestazione dove ci ha coinvolti. Siamo un po’ snobbati e mi dispiace. Non voglio fare polemica, ma volevo sottolineare questa cosa, è bellissimo che ci state ricordando per un bellissimo ricordo del primo scudetto. I giornalisti ci intervistano e teniamo vivo questo bellissimo 17 maggio”. Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi a Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni a Radio Goal: “La storia dell’abbiamo iniziata noi, c’è poco da fare. Un peccato che la società attuale non ci ha mai invitato a nessuna iniziativa, allo stadio, in ...