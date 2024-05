Il Napoli attuale e quello che sarà | parla Bucchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’allenatore ed ex calciatore (anche) delCristianè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Thiago Motta sta facendo un grande lavoro, il club partenopeo avrebbe dovuto puntare su di lui? Sinceramente credo che quest’anno avrebbe vissuto sicuramente dei momenti difficilissimi anche lui. Pure la sua panchina sarebbe stata messa a dura prova durante questa stagione negativa degli azzurri”., chiudere il campionato in maniera decente Domani la squadra partenopea deve solo pensare a battere il Bologna. Ci sono tre partite in cui serve chiudere questo campionato in maniera assolutamente decente perche ovviamente si riuscirà a fare. Occorre provare fino alla fine, con tre vittorie di fila, ad arrivare ...