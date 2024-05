(Di venerdì 10 maggio 2024)(Milano) – Stava aiutando il fratello a separare il bestiame nella stalla ma qualcosa è andato storto e unalo ha caricato: così ha perso la vita ilSilvano Brunini. Le ferite riportate dopo la carica dell’animale non gli hanno dato scampo. Tutto è accaduto intorno alle 20.30 di giovedì sera in un’azienda agricola di via Colombo: l’uomo, pensionato e sposato, stava aiutando il fratello, titolare dell’azienda agricola. A quanto pare i due erano impegnati a separare lada un vitello, fatto sta che l’animale si è rivoltato e ilè stato caricato edallache lo ha anchedopo che l’uomo è finito a terra. Inutili i tentativi d’intervento dei presenti, perché l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto ...

Tragedia in fattoria: 72enne schiacciato e ucciso da una mucca - Tragedia in fattoria: 72enne schiacciato e ucciso da una mucca - L'infortunio mortale è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 9 maggio, poco dopo le 20, nella stalla dell'azienda agricola di via Colombo. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha ...

Magnago, 72enne muore incornato e calpestato da una mucca - Magnago, 72enne muore incornato e calpestato da una mucca - A quanto pare i due erano impegnati a separare la mucca da un vitello, fatto sta che l’animale si è rivoltato e il 72enne è stato caricato e incornato dalla mucca che lo ha anche calpestato dopo che l ...

Una mucca carica e uccide un 72enne in un’azienda agricola a Magnago - Una mucca carica e uccide un 72enne in un’azienda agricola a Magnago - Tragico incidente in un’azienda agricola in via Colombo a Magnago dove un bovino ha caricato un 72enne S.B. che è poi morto sul colpo ... a separare il bestiame quando all’improvviso una mucca lo ...