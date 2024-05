Giuseppe Bartolini porta Tiltal Mi Ami | La notte prima non si dorme

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per ascoltare la nuova puntata di “Un giorno a Milano”, registrati gratuitamente sul sito (cliccando su “Accedi” in alto a destra). Il podcast nasce nella redazione de Il Giorno ed è dedicato al capoluogo lombardo. In onda tre volte alla settimana, si prefigge di esplorare tutte le sfumature e le vibrazioni della vivace metropoli italiana. Milano, cuore pulsante del design, della moda e dell'innovazione, si svela in ogni episodio attraverso le sue strade trafficate e i suoi quartieri dinamici. Tutte le puntate sono disponibili a questo link.

Il 20 marzo in occasione della prima edizione di 'Università svelate', la Giornata nazionale dell’università Mercoledì 20 marzo, alle ore 10.30, in occasione della prima edizione di 'Università svelate', la Giornata nazionale dell’università ...

Giuseppe Maria Sardi morto in un incidente in montagna, il ricordo di Bellusco: “Uomo al servizio della comunità” - giuseppe Maria Sardi morto in un incidente in montagna, il ricordo di Bellusco: “Uomo al servizio della comunità” - Un quarto di secolo al servizio degli altri, giuseppe Mario Sardi, il pensionato 76enne deceduto ... Ci eravamo visti proprio il giorno prima, per parlare di alcune questioni organizzative, e avremmo ...

A San Giuseppe Vesuviano nasce il distretto del commercio - A San giuseppe Vesuviano nasce il distretto del commercio - il giorno 8 maggio, presso l’Ente Vesuviano, hanno sottoscritto tutti gli atti necessari alla costituzione del Distretto: Aldo Aldi (per il Comune), Marco Cantarella (per Confcommercio), giuseppe ...

Il Premio per la pace Giuseppe Dossetti 2024 assegnato al cardinale Matteo Maria Zuppi - Il Premio per la pace giuseppe Dossetti 2024 assegnato al cardinale Matteo Maria Zuppi - Il Premio sarà conferito lo stesso giorno anche agli altri vincitori, nelle categorie associazioni nazionali e locali e mondo della scuola. Il Premio per la pace giuseppe Dossetti è stato ideato e ...