Nouvelle Vague | Guillaume Marbeck è Jean-Luc Godard nelle foto del film di Richard Linklater

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il nuovodel regista è girato in bianco e nero e ripercorrerà le riprese delFino all'ultimo respiro Nonostante Hit Man - Killer per caso didebba ancora debuttaresale, il prolifico regista americano è stato di recente a Parigi per girare, la sua cronaca della realizzazione di Fino all'ultimo respiro di. Se non di più: sono spuntati infatti annunci di casting per-Pierre Léaud all'epoca de I 400 colpi di François Truffaut e per Martin Lassale all'epoca di Pickpocket di Robert Bresson. Con le riprese appena terminate, ci si potrebbe aspettare una prima autunnale, aspettative rafforzate dalla presentazione odierna del primo vero sguardo, per gentile concessione, ovviamente, dei ...