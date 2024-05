Xi Jinping - un amico sincero della Serbia 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Belgrado/Pechino, 10 mag – (Xinhua) – Situata lungo lo scenografico fiume Danubio, l’acciaieria Smederevo e’ stata a lungo acclamata come l’orgoglioprima di cadere in bancarotta piu’ di due decenni fa. Grazie all’approfondimentocooperazione di alta qualita’Belt and Road tra Cina e, la fabbrica centenaria e’ tornata in auge nel 2016 con l’arrivo del partner cinese. In appena un paio di mesi, ha iniziato a vedere dei profitti. Oggi e’ diventata uno dei maggiori produttori di ferro e acciaio e dei maggiori fornitori di servizi integrati al mondo in base alla capacita’ produttiva. La rinascita dell’acciaieria e’ un esempio chiavepiu’ ampia cooperazione pratica tra i due Paesi. Molti grandi progetti di investimento ...