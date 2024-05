Bordignon non ha dubbi | consentiamo a donne e uomini di avere figli

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sull’argomento delle nascite in calo, Adrianonon ha: “dobbiamo consentire adi” In un’epoca caratterizzata da profonde trasformazioni sociali ed economiche, la questione della natalità assume contorni sempre più critici, richiamando l’attenzione delle istituzioni e della società civile. Adriano, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, durante gli Stati Generali della Natalità tenutisi a Roma, ha sollevato punti fondamentali riguardanti il diritto alla genitorialità e le sfide che giovani coppie e futuri genitori affrontano nel desiderio di formare una famiglia.teme l’impatto Demografico sulle Nuove Generazioni La denatalità non è solo una questione numerica ma riflette un ...