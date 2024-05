(Di venerdì 10 maggio 2024)le parole disu quello cheil suoall’interno del contesto pugliese. Le dichiarazioni Nikola, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa per quanto concerne il suoin ottica. «Ho segnato 7 gol ma per me sono 9. Avevo posto come obiettivo di fare 15 gol, poi

Calciomercato Lecce, Krstovic CHIARISCE: «Ecco quale sarà il mio futuro. Giocherò in QUELLA SQUADRA» - Calciomercato Lecce, krstovic CHIARISCE: «Ecco quale sarà il mio futuro. Giocherò in QUELLA SQUADRA» - Calciomercato Lecce, ecco le parole di krstovic su quello che sarà il suo futuro all’interno del contesto pugliese. Le dichiarazioni Nikola krstovic, attaccante del Lecce, ha parlato in conferenza ...

L'attaccante montenegrino può tranquillamente segnare 10 gol in Serie A - L'attaccante montenegrino può tranquillamente segnare 10 gol in Serie A - Nel titolo non abbiamo inserito il punto interrogativo alla fine della frase. Ed, in effetti, non era nostra intenzione porvi una domanda, ma piuttosto confermare quanto scritto e spiegarvi perché. Am ...

Il bomber Krstovic giura fedeltà al Lecce: "Ci salviamo e resto qui" - Il bomber krstovic giura fedeltà al Lecce: "Ci salviamo e resto qui" - Salvezza e conferma per la prossima stagione. Dimostra di avere le idee molto chiare Nikola krstovic, 24 anni, attaccante montenegrino del Lecce. «Non vediamo l’ora di chiudere i conti ...