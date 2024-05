(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ?Oggi, con il segretario e deputato della Svp, Dieter, abbiamo incontrato ildella Regione tedesca della, Markus Söder.? Lo rende noto ladel Gruppo per le Autonomie al Senato, Julia.?L?incontro, avvenuto dopo quello tra Söder e laMeloni, si è svolto in un clima molto amichevole, nel quale -spiega- abbiamo esposto le nostre considerazioni sul Governo italiano, illustrando in particolare le questioni connesse alla nostra autonomia speciale e alla tutela della minoranza di lingua tedesca. Altro tema al centro del confronto, il contenzioso tra Italia e Austria sui transiti al Brennero e la gestione dei flussi migratori da parte del Governo italiano”. “Personalmente ho ...

Svp: Unterberger e Steger incontrano presidente Baviera - Svp: Unterberger e steger incontrano presidente Baviera - Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Oggi, con il segretario e deputato della Svp, Dieter steger, abbiamo incontrato il presidente della Regione tedesca della Baviera, Markus Söder.” Lo rende noto la ...

Una fiaba diventata faida, ora il Chievo è tornato: Pellissier riacquista la storia del club battendo all’asta l’ex presidente Campedelli - Una fiaba diventata faida, ora il Chievo è tornato: Pellissier riacquista la storia del club battendo all’asta l’ex presidente Campedelli - 16:37 - Svp: Unterberger e steger incontrano presidente Baviera Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Oggi, con il segretario e deputato della Svp, Dieter steger, abbiamo incontrato il presidente della Regione ...

Turchia, Erdogan critica l’Unione per non avergli aperto le porte ma intanto trasforma tutte le chiese in moschee - Turchia, Erdogan critica l’Unione per non avergli aperto le porte ma intanto trasforma tutte le chiese in moschee - 16:37 - Svp: Unterberger e steger incontrano presidente Baviera Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Oggi, con il segretario e deputato della Svp, Dieter steger, abbiamo incontrato il presidente della Regione ...