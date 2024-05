La camera magmatica spinge il tufo | Campi Flegrei - la terra trema ancora

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024)lanei. Due forti scosse, rispettivamente di magnitudo 3.7 e 3.6, si sono verificate alle 13.25 e alle 13.26. Secondo i dati dell'Ingv, la prima scossa è avvenuta a una profondità di 3 km, la seconda di 4 km. Le scosse sono state avvertite per tutta la mattina, da Pozzuoli a Napoli. Alle 12.31 ne è stata registrata una di magnitudo 1.5, accompagnata da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere. Molte sono state le segnalazioni spuntate sui social e, in particolar modo, su X. Nell'infografica GEA, è rappresentata in sezione l'area dei: si vede la caldera e quel che resta di un antico vulcano. Al di sotto, lain superficie il ...