L’attacco al poliziotto a Milano - l’agente gli spara | ecco il video

(Di venerdì 10 maggio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp--2024-05-10-at-16.18.46.mp4 Non sono passate nemmeno 24 ore dall’accoltellamento di una Lambrate, stazione ferroviaria di, che la scena si ripete. Stavolta però in Centrale: un egiziano in stato alterato da cocaina e cannabinoidi, dopo essere stato denunciato per rapina, esce dagli uffici della Polfer e, armato con una sorta di fionda, attacca i poliziotti. I quali, stavolta, forse memori di quanto successo al collega Christian Di Martino, aprono il fuoco. L’egiziano 36enne è stato ferito alla spalla. Idelle telecamere di-sorveglianza hanno ripreso tutta la scena. Sono le 2.20 di notte quando in piazza Luigi di Savoia gli agenti della Polfer fermano il 36enne, anche lui irregolare, perché ritenuto ...

Poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma resta in prognosi riservata - poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma resta in prognosi riservata - Vice ispettore delle Volanti di milano, 35 anni. Christian Di Martino è stato ferito gravemente alla schiena con tre colpi di fendente che hanno intaccato alcuni organi. Le sue condizioni sono apparse ...

