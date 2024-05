Tiro a volo | l’Italia dello skeet misto sfiora la top 4 nella Coppa del Mondo di Baku Vince il Cile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si ferma ai piedi del podio l’avventura dei due team azzurri impegnati quest’oggiprova di, ultimo segmento delladel2024 diandata in scena in Azerbaijan, precisamente a. Nelle qualificazioni infatti le squadre Italia 1 e Italia 2 hanno conquistato rispettivamente la quinta e la sesta posizione, mancando così di poco l’appuntamento con le Finali che contano. Il binomio composto da Marco Sablone e Martina Maruzzo nello specifico ha segnato in qualifica un totale di 139/150, viziato da qualche passaggio a vuoto da parte della tiratrice. Lo stesso numero di piattelli è stato invece rotto da Elisa Sdruccioli-Sara Bongini, autori rispettivamente di serie da73/65 e 66/75. Are la gara è ...