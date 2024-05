LIVE – Cobolli-Korda 66-7 6-4 3-4 - secondo turno Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). Il giovane romano ha debuttato senza particolari patemi con un successo in due set ai danni del qualificato tedesco Maximilian Marterer. Lo statunitense, invece, ha usufruito di un bye all’esordio essendo la ventiquattresima forza del tabellone. Si profila una partita molto aperta e anche le quote dei bookmakers sono quasi in equilibrio, con il nativo di Bradenton leggermente favorito. Quest’ultimo, tuttavia, non ha nel rosso la propria superficie prediletta, motivo per cuipuò certamente trarne profitto e provare ad avanzare, spinto anche dal calore del pubblico di casa. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI Cobolli-Korda (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 3: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 3: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - live blog Roma Masters 1000, terza giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quinto Masters 1000 della stagione, il terzo ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - Ha infiammato il pubblico il tennista azzurro e ancora una volta. concentrazione e grande disciplina in campo per Darderi che raggiunge in questo modo il terzo turno del torneo romano Atp. Vince su Ma ...

Internazionali di Roma, Fognini-Fritz diretta live - Internazionali di Roma, Fognini-Fritz diretta live - Internazionali d'Italia, diretta live del match di Fabio Fognini contro lo statunitense Fritz, sfida valevole per il secondo turno del torneo Masters 1000 ...