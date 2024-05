Ennesimo scivolone di Lollobrigida | Per fortuna la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia - non il Centro-Nord

(Di venerdì 10 maggio 2024) Che il ministro dell’Agricoltura Francescosia piuttosto incline alle gaffe è cosa nota. Nell’agosto del 2023 fu protagonista dell’infelice frase “i poveri mangiano meglio dei ricchi”, mentre pochi mesi fa fu coinvolto nel caso del Frecciarossa, fatto fermare appositamente per far scendere il ministro. Proprio ieri, durante il Question time al Senato, il ministro è scivolato sull’ennesima buccia di banana quando ha detto: “Perquest’anno lahail Sud e lae molto meno il”. Una frase uscita malissimo, che ha provocato la reazione inviperita dei membri dell’opposizione. La protesta delle opposizioni: “Dimissioni subito” “Deplorevole e offensiva” – così Anthony Barbagallo ha etichettato l’affermazione di ...

“La siccità per fortuna ha colpito la Sicilia”, è polemica sulle parole del ministro Lollobrigida: le reazioni - “La siccità per fortuna ha colpito la Sicilia”, è polemica sulle parole del ministro lollobrigida: le reazioni - Nel suo intervento durante il question time, il ministro rivolgendosi a un senatore ha detto: "Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud" ...

Leoluca Orlando contro Lollobrigida: "Le sue parole sulla Sicilia sono tipiche del fascismo coloniale" - Leoluca Orlando contro lollobrigida: "Le sue parole sulla Sicilia sono tipiche del fascismo coloniale" - L’ennesimo scivolone dialettico del ministro lollobrigida, che si rallegrava perché la siccità toccherà solo la regione Sicilia, ha provocato la dura reazione di Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo ...

Sicolo(Cia): “Lollobrigida prende in giro la Puglia e il Sud, decreto agricoltura inaccettabile” - Sicolo(Cia): “lollobrigida prende in giro la Puglia e il Sud, decreto agricoltura inaccettabile” - “La frase pronunciata dal ministro lollobrigida (“Per fortuna la siccità quest ... Siamo sorpresi e sconcertati per l'ennesimo rinvio di Granaio Italia che rappresenta la vera urgenza per la ...