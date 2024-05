Eurovision 2024 - la Rai svela la nazione più votata per errore e il primo posto è da polemiche

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Monta la polemica in Italia dopo la seconda semifinale dell’di Malmo, in Svezia. Durante la serata di giovedì 9 maggio, infatti, la Rai, che trasmette l’evento nel Belpaese, avrebbe mostrato le percentuali relative al televoto italiano, cosa espressamente vietata dal regolamento della manifestazione. Per questo, in cima alle preferenze trapelate in diretta televisiva, troviamo Israele con un davvero notevole 39.1 %. seguito a lunghissima distanza dall’Olanda con il 7% dei voti, e altri Paesi. Ricordiamo anche che è vietato votare per i rappresentanti del proprio Paese (per l’Italia, Angelina Mango). Travolta dallesocial, la Rai ha diffuso, nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 10, una nota esplicativa, con cui si scusa dell’accaduto, attribuendolo a untecnico: “In merito alla ...