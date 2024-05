EU&I - arriva la nuova applicazione online per orientarsi sul voto per le elezioni europee

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ledel prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano e per i cittadini ancora indecisi o disorientati sulin aiuto unasviluppata nell’ambito del progetto europeo EU&I, a cui partecipa il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. I responsabili dell’unità di ricerca di Pisa sono i professori Eugenio Pizzimenti ed Enrico Calossi, del Dipartimento di Science Politiche, che hanno già curato in passato la costruzione di simili applicazioni in occasione delledel 2019 e dellePolitiche del 2018 e del 2022. EU&I (https://euandi.eu/) è una Voting Advice Application sviluppata dall‘Istituto Universitario Europeo (EUI) di Firenze per le prossime ...

Prende il via la Nutriform Battery, l'applicazione per smartphone che si prefigura come un'alleata indispensabile per chi vuole approcciare a un'alimentazione consapevole e per tutti quelli che vogliono conoscere in tempo reale il valore di grassi, ...

Whatsapp cambia tutto, arriva la nuova grafica ma manca qualcosa: ecco di cosa si tratta - Whatsapp cambia tutto, arriva la nuova grafica ma manca qualcosa: ecco di cosa si tratta - WhatsApp: la nuova interfaccia è arrivata a tutti: come funziona e cosa manca. Meta ufficializza la nuova interfaccia di WhatsApp, con modifiche piccole e grandi, alcune novità riservate agli USA e un ...

Il futuro di WhatsApp è qui: ecco tutte le novità per l'interfaccia - Il futuro di WhatsApp è qui: ecco tutte le novità per l'interfaccia - WhatsApp è in continuo aggiornamento, arriva infatti una novità riguardo l’aspetto ed i colori dell’applicazione. Di che si tratta L’applicazione di messaggistica più utilizzata… Leggi ...

Elezioni Europee 2024: arriva una app online per orientarsi al voto - Elezioni Europee 2024: arriva una app online per orientarsi al voto - 10 maggio 2024 – Le Elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano e per i cittadini ancora indecisi o disorientati sul voto arriva in aiuto una applicazione online sviluppata nell’ambito ...