Volley femminile - Nations League | le azzurre convocate da Velasco

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il CT della Nazionale Italiana diJulioha scelto le 14 atlete che prenderanno parte alla prima settimana della, in programma dal 14 al 19 maggio ad Antalya. L’Italia si radunerà domani sera al Centro Pavesi, per poi partire domenica mattina alla volta della Turchia. L’allenatore argentino sarà affiancato in panchina da Massimo Barbolini, mentre Lorenzo Bernardi e Juan Manuel Cichello guideranno gli allenamenti del gruppo azzurro che lavorerà al Centro Pavesi di Milano dal 13 al 17 maggio. Tra leanche le reduci dalla Super Finals di Championsed Elena Pietrini. Le atleteper la prima settimana di: Palleggiatrici: Carlotta Cambi, ...