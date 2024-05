Il caos in Georgia potrebbe portare a un intervento russo? La versione di Coffey Hudson Institute

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il governo e i suoi sostenitori la definiscono “Legge sulla trasparenza dell’influenza straniera”. Gli oppositori la chiamano “legge russa” per via della norma a cui si ispira, adottata da Mosca qualche anno fa e utilizzata dal Cremlino come forma di repressione del dissenso. La proposta di legge attualmente discussa al parlamentono, che richiederebbe a tutte le organizzazioni non governative di dichiarare se ricevono una certa quantità di finanziamenti dall’estero, ha spaccato in due la società civile del Paese caucasico. Dopo un primo, fallimentare tentativo di adottare questa legge nel 2023, quest’anno l’esecutivo di Tbilisi ha deciso di riprovarci. Stressando ulteriormente la spaccatura esistente tra la popolazione, e portando al verificarsi di imponenti proteste, ma anche di manifestazioni a sostegno del provvedimento. La terza e ultima lettura del disegno ...