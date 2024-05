Produzione industriale a picco | tracollo continuo da 14 mesi

Ennesimo tonfo per la produzione industriale italiana che in marzo segna un calo del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2023, 14esimo mese di fila con il segno meno. La flessione sul mese precedente, comunica l’Istat, è invece dello 0,5%. Nei primi ...

IIA, Ricciardi interroga il Governo: «A rischio un presidio industriale fondamentale» - IIA, Ricciardi interroga il Governo: «A rischio un presidio industriale fondamentale» - Il deputato Pd: « Adesso vogliamo smettere di produrre autobus in Italia Si tratta di una produzione strategica per la mobilità del paese e per un’area interna come Flumeri dove si sta investendo sui ...

Macfrut: last day tra mango, portainnesti e innovazione varietale - Macfrut: last day tra mango, portainnesti e innovazione varietale - Tutti gli eventi dell'ultimo giorno di fiera. Al centro della scena anche il business con la Namibia e i patti di filiera nell'erboristico ...