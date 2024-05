La BMW iX5 Hydrogen alla Mind Innovation Week 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il convegno “L’idrogeno nella mobilità e nella logistica, prospettive e opportunità.”, promosso da Think Smart Mobility @in collaborazione con Arexpo Spa, Lendlease Italia e Fondazione Triulza, ha aperto la, attualmente in corso di svolgimento (fino a sabato 11 maggio, ndr) al MilanoDistrict e ha visto la partecipazione di Bmw Italia, con una presentazione durante il convegno e con la presenza di due Bmw iX5che fanno parte della flotta di test impiegata a livello internazionale a scopo dimostrativo e di prova per diversi gruppi target. I partecipanti al convegno e i rappresentanti delle istituzioni hanno così potuto percorrere le strade del cardo e decumano del sito che ha ospitato EXPO 2015 scoprendo in prima ...