L’ex calciatore | Milan - Conceição è ottimo Leao? Può andare molto male

L'ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla posizione in cui viene schierato Christian Pulisic, attaccante del Milan

Verso Milan-Genoa , Pioli deve stare attento all’unico calciatore diffidato che potrebbe saltare il Cagliari in caso di ulteriore ammonizione Il Milan si appresta ad affrontare il Genoa domenica alle 18 a San Siro per la trentacinquesima giornata di ...

Milan, blitz per Sesko: gli agenti dell’attaccante del Lipsia sono in città - milan, blitz per Sesko: gli agenti dell’attaccante del Lipsia sono in città - Tutte caratteristiche che, sommate alla capacità realizzativa hanno attirato l’occhio del milan da diverso tempo. La dirigenza rossonera ha intrapreso i primi contatti con l’entourage del giocatore, ...

"Pressioni Milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a Maldini - "Pressioni milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a Maldini - Si tratta di un qualcosa che evidentemente non è accaduto al milan, con Maldini che al termine della stagione 2022/23 fu cacciato senza troppo preavviso. In un altro passaggio, Maldini ha poi parlato ...

Milan, Pioli: «Io parafulmine Un allenatore deve fare anche questo» - milan, Pioli: «Io parafulmine Un allenatore deve fare anche questo» - Penultima gara a San Siro del milan di questa stagione. Al Meazza arriva il Cagliari, che ha bisogno di punti salvezza. Stefano Pioli ha un ultimo obiettivo con il club rossonero, prima ...