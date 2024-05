Media Kiev - russi hanno conquistato 4 villaggi nel Kharkiv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le truppe russecatturato quattrodi confine nella regione di. Lo scrive Ukrainska Pravda che cita fonti degli ambienti militari ucraini, secondo cui si tratta degli insediamenti di Streleche, Krasne, Pylna e Borysivka, e Mosca sta cercando di avanzare in direzione di Vovchansk. Allo stesso tempo, gli interlocutori della "Pravda ucraina" non escludono che si tratti di una manovra diversiva dei. Secondo il portale, continuano in ogni caso gli scontri nell'area degli insediamenti e le forze russe cercano anche di continuare le operazioni d'assalto sulle direttrici Streleche-Krasne e Pletenivka-Gatishche.

