Meghan Markle travolta dalle critiche in Nigeria per l’outfit un po’ spinto | schiena scoperta e abito color pesca senza maniche

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il principe Harry esono atterrati in, per una visita privata e hanno dato il via al loro tour in stile reale oggi, con una visita in una scuola sostenuta dalla fondazione Archewell della coppia. La coppia è arrivata a destinazione finale a bordo di una macchina nera sfoggiando outfit informali ma eleganti. Un modo di vestirsi che non gli sarebbe mai stato permesso se non “avessero” divorziato con la famiglia reale.della duchessa di Sussex ha sollevato però, diverse. L’e con lale sta benissimo, ma è stato considerato inadatto al contesto in cui si trovava....

