Europee | votate votate - ma poi chi decide davvero? Su FQ MillenniuM in edicola

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si moltiplicano gli appelli perché i cittadini vadano a votare alledell’8 e 9 giugno, l’ultimo per voce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma quanto pesala nostra preferenza? A Bruxelles chi prendele decisioni che contano? A questa domanda cerca di dare una risposta FQ, il mensile diretto da Peter Gomez inda sabato 11 maggio, con una serie di approfondimenti dietro le quinte di un’istituzione messa in discussione mai come in questi ultimi anni, e non solo dai “sovranisti”. Un lungo articolo di Ivo Caizzi, per vent’anni inviato a Bruxelles per il Corriere della Sera, attraverso aneddoti e retroscena spiega perché i poteri del Parlamento europeo restino così limitati, mentre sono i governi nazionali a dettare la linea. Il nostro segno sulla ...

« Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo. Votatemi scrivendo il mio nome, Giorgia , come mi chiamano tutti quelli che mi avvicinano. Ma non toglierò un solo minuto ...

Europee: Magi, 'confronto tv Meloni-Schlein fake, nessuna della due andrà in Ue' - europee: Magi, 'confronto tv Meloni-Schlein fake, nessuna della due andrà in Ue' - Questa è tutta la differenza tra un autentico progetto europeista e le liste che approcciano le europee come fossero un concorso a premi con sorpresa, dove voti un candidato ma alla fine, ad essere ...

In arrivo il Congresso LAV: Vote for An!mals 'L’Europa e i diritti degli animali' - In arrivo il Congresso LAV: Vote for An!mals 'L’Europa e i diritti degli animali' - Le elezioni europee dell'8 e 9 giugno sono un appuntamento fondamentale per allargare e rafforzare al massimo la tutela degli animali, sapere chi votare è importantissimo. Affronteremo temi come le ...

Europee 2024, presentate le liste dei partiti: ecco i big candidati - europee 2024, presentate le liste dei partiti: ecco i big candidati - E' scaduto alle ore 20 del 1° maggio il termine per il deposito dei simboli e dei nomi. Ora partono i controlli del Viminale ...