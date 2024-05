Eurovision 2024 - la verità della Rai sui dati del televoto | Sono incompleti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Se da ieri non si fa altro che parlare dell’altissima percentuale di voti (italiani) ricevuti da Israele all’Song Contestè per colpa di un errore del tutto inaspettato da parteRai. Una svista che potrebbe costarle cara in termini di sanzioni visto che, da regolamento, talinon dovrebbero mai esser diffusi: l’unica cosa visibile al pubblico è la classifica, parziale nel caso delle semifinali. La Rai ha diffuso una nota ufficiale in cui ha precisato alcune cose, anche di essersi scusata con l’European Broadcasting Union. LaRai in una nota ufficiale Chi viola un regolamento inevitabilmente deve aspettarsi una “punizione”. Anche nel caso dell’erroreRai all’Song Contest si è già parlato di ...

Sabato 11 Maggio andrà in onda la finale di Eurovision Song Contest 2024 . Per gli scommettitori , sono cambiati rispetto l’inizio i pronostici dopo le esibizioni dei cantanti. Gli esperti Sisal infatti ora si concentrano sul vincente dove, ...

Secondo Sisal e LeoVegas le Nazioni favorite alla vittoria dell’ Eurovision Song Contest 2024 sono la Croazia ed Israele , crollano le quotazioni dell’Italia Dopo aver confermato i pronostici dei classificati per la finale di Eurovision 2024 , gli ...

Roma, 10 maggio 2024 – È giallo all’ Eurovision Song Contest 2024 : gli organizzatori reso noto che il cantante olandese Joost Klein , uno dei finalisti, è “sotto indagine” . L’European Broadcasting Union (Ebu) non chiarisce quale sia il motivo, ma ...

Eurovision 2024: Croazia da battere ma Israele è in grande ascesa - eurovision 2024: Croazia da battere ma Israele è in grande ascesa - Dopo aver confermato i pronostici dei classificati per la finale di eurovision 2024, gli esperti Sisal si concentrano sul vincente dove, attualmente, i favoriti sono Croazia (2,00) Israele (2,75) e ...

Malmoe, graffiti filo-palestinesi sui muri dell'Eurovision Village - Malmoe, graffiti filo-palestinesi sui muri dell'eurovision Village - Graffiti filo-palestinesi ricoprono i muri che circondano il Villaggio eurovision a Malmo. Israele si e' qualificato per il gran finale ...

EUROVISION, Klaus Davi: “39% degli italiani ha votato per la cantante Israele, smontata retorica dei Propal” - eurovision, Klaus Davi: “39% degli italiani ha votato per la cantante Israele, smontata retorica dei Propal” - “I Propal risicata minoranza” Napoli, 10 Maggio – «Da quanto è stato confermato dalla stessa Rai, che ieri sera per errore ha mostrato i risultati del televoto durante la seconda semifinale dell’Eurov ...