Trenta bambini e una docente intossicati dal cibo della scuola Ecco cos’è successo

(Di venerdì 10 maggio 2024)e unasi sono sentiti male oggi, venerdì 10 maggio, a ricreazione, dopo aver mangiato dei pomodorini durante la merenda. L’episodio è accaduto in due diverse scuole primarie di Modena: “Emilio Pio” e “Galilei”. Ilè stato fornito nell’ambito del progetto alimentare del ministero dell’Agricoltura, “Frutta e Verdura a”.Leggi anche: Maxi intossicazione alimentare a Montecatini: più di 50 persone ricoverate in diversi ospedali toscani Tutti icoinvolti e anche un’insegnante, avrebbero avvertito malori compatibili con una intossicazione alimentare. Due studenti sarebbero, inoltre, ricorsi alle cure ospedaliere. Nel frattempo, gli istituti scolastici emiliani hanno subito avvisato i genitori e il progetto, che dopo la degustazione di pomodorini ...

