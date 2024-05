Bassi (Barilla) : “Investimenti in energia sicurezza mantenimento asset e innovazione” Il direttore dello Stabilimento di Castiglione delle Stiviere, 55mila metri quadri con 11 linee di produzione “Ogni anno investiamo circa 8 milioni di euro in sicurezza del lavoro, in primis e in tutto ciò che permette di ridurre il consumo ...

Bassi (Barilla) : “Investimenti in energia sicurezza mantenimento asset e innovazione” Milano, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – ?Ogni anno investiamo circa 8 milioni di euro in sicurezza del lavoro, in primis e in tutto ciò che permette di ridurre il consumo energetico, il mantenimento dell?asset e in innovazione?. A dirlo è il ...