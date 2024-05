Napoli - il regista del film-scudetto racconta Spalletti | mi salvò dal licenziamento

(Di venerdì 10 maggio 2024) La stagione delè sempre più fallimentare e il paragone con la scorsa stagione di Lucianoè inevitabile. “Dopo la vittoria delloe l’approdo nella nazionale azzurra,non voleva più fare l’intervista. Mi diceva: ‘Non sono importante, non sono più l’allenatore del, non serve…”. E’ quanto riferito da Andrea Bosello, classe ’75, nato in Friuli ma napoletano di adozione, produttore edel‘Sarò con te”, dedicato alla conquista del tricolore. ”Ogni settimana –dice Bosello all’Adnkronos -tornavo dapensando che fosse solo ritrosia e continuava a dire ‘no’, finchè un giorno lo misi nell’angolo e gli dissi: ‘Luciano senza di te io ilnon lo faccio, non avrebbe senso. Quindi, ...

