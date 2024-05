Giornata internazionale dell’infermiere - Rea Opi | In piazza con lo slogan ‘Nutriamo la salute‘

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Il diritto alla salute non va solo garantito, ma fatto crescere, nutrito. E come ogni buona madre nutre e cresce il proprio figlio, cosi noi infermieri, ogni giorno, nutriamo un sistema sanitario nazionale messo ogni sempre di più in discussione. Soprattutto in Campania, regione tra le prime per emigrazione sanitaria, per la insufficienza e la sperequazione del fondo nazionale, per le mancate assunzioni, per carenza di posti letto e di strutture territoriali”. E’ tempo che la politica nutra e si prenda cura adeguatamente della nostra professione perché senza infermieri il Ssn non esiste”. Cosi Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli ha presentato le iniziative che l’Opi Napoli metterà in essere domenica 12 maggio,che quest’anno coincide con la festa della ...