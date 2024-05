WWE | Dave Meltzer valuta 5 stelle Cody Rhodes vs AJ Styles e per il Fenomenale c’è una curiosità

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Il est vraiment phenomenal” ammettiamolo tutti noi abbiamo ancora in mente questo motivetto intonato dai tifosi francesi presenti a Backlash verso AJprima e durante il match controvalevole per l’Undisputed WWE Championship. Un match molto bello che per chi se lo fosse perso, invitiamo a recuperare perché i due hanno messo in piedi una contesa ottima, vinta per la cronaca dall’American Nightmare. 5Passiamo ora alle famosezioni o meglio alle famosedate dal giornalistache per la prima volta dopo quasi 2 anni hato un match targato WWE 5e questo match è propriovs AJdi ...

