Ralph Ineson sarà il Galactus dell’MCU

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 10 maggio 2024) I Fantastici Quattro hanno ufficialmente il loro nuovo cattivo,ildel nuovo adattamento targato MCU Si vociferava già da tempo che il villain del prossimo film dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, sarebbe stato. Finalmente abbiamo anche il nome dell’attore che lo interpreterà., infatti,a prestare il volto pernella prossima versione dei Fantastici Quattro. Ricordiamo l’attore britannico in particolare per i ruoli di: Amycus Carrow negli ultimi tre film di Harry Potter, William in The Witch, Dagmer Cleftjaw in Game of Thrones, ma la sua lista di apparizioni televisive e cinematografiche è ancora lunga. Infatti, non è la prima volta che l’attore si ...