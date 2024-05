Israele - tank sul vespaio | 12 soldati feriti a Gaza

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Dodiciisraeliani sono rimasti, punti dalle vespe, dopo che ilsul quale si trovavano è finito su un nido nel sud della Striscia di. Lo hanno riferito fonti delle forse di difesa (Idf), secondo cui l'incidente è avvenuto nei pressi della comunità di Nirim, dove era in corso un'operazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

Media, 'tank e truppe Israele circondano parte est Rafah' - Media, 'tank e truppe Israele circondano parte est Rafah' - I tank e le truppe dell'Idf hanno preso il controllo della strada principale che separa la parte orientale da quella occidentale di Rafah, e di fatto hanno circondato l'intero lato orientale della cit ...

La sfilata di Putin senza tank e (quasi) senza alleati: «Tempi difficili per la Russia» - La sfilata di Putin senza tank e (quasi) senza alleati: «Tempi difficili per la Russia» - Sfilata per la vittoria contro Hitler ai minimi storici. L’arsenale nucleare russo è «sempre pronto». Il presidente isolato prova a compattare il suo fronte interno, mentre Kiev cerca nuovi soldati ...