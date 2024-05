Serie A - INIZIATIVA importante per la FESTA DELLA MAMMA Ecco il comunicato della Lega

(Di venerdì 10 maggio 2024)A, novitàin vista: i giocatori infatti indosseranno il nome delle madri In vista, laA ha voluto fare una bellain vista di questa giornata.il. IL– LaNazionale ProfessionistiA, in accoglimento delle richieste

La Serie A celebra la Festa della Mamma , che ricorre domenica 12 maggio, attraverso un’ iniziativa che coinvolge sette club in tutto. In occasione della trentaseiesima giornata di campionato, i calciatori delle società coinvolte indosseranno una ...

Festa della mamma, Airalzh e Coop insieme per la ricerca contro l'Alzheimer - festa della mamma, Airalzh e Coop insieme per la ricerca contro l'Alzheimer - Fino al 15 maggio, in tutti i supermercati e ipermercati Coop, sarà possibile acquistare una rosa in vaso a sostegno dell'Airalzh onlus ...

Festa della Mamma 2024, a Sorrento il sindaco dichiara guerra ai venditori ambulanti abusivi di fiori - festa della mamma 2024, a Sorrento il sindaco dichiara guerra ai venditori ambulanti abusivi di fiori - «In concomitanza con la ricorrenza della festa della mamma, prevista per domenica 12 maggio, la nostra città potrebbe registrare, come per il passato, una invasione di ambulanti ...

Per la festa della mamma a Zoomarine si gioca con la storia - Per la festa della mamma a Zoomarine si gioca con la storia - ROMA – Giocare con la storia, si può! Nel mondo colorato di Zoomarine d’altronde tutto è possibile ed ecco che domenica 12 maggio 2024 l’appuntamento con la festa della mamma sarà reso ancora più spec ...