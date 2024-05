Più attenzione e desiderio di comprensione | una rinnovata concezione del tempo necessaria all’incontro con l’altro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergamo.che si dilata e che sfugge,necessario per svolgere le azioni della quotidianità,da prendersi per vivere e per riflettere,da rendere fecondo nelladel. Unadelche è stata protagonista al Festival ORLANDO nella giornata di giovedì 9 maggio, in particolare con due performance molto distanti nell’ideazione e nello sviluppo, ma che, paradossalmente, portano ad una riflessione comune, sempre all’interno dell’incontro tra le diverse realtà culturali della città. Non lascia indifferenti nella sua potente semplicità “As Far As My Fingertips Take Me”, performance di Tania El Khoury con Basel Zaraa proposta da mercoledì 8 a domenica 12 maggio (e già sold out) alla ...