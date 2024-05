Con e-commerce e videogiochi la propaganda cinese viaggia online

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le nuove tecnologie, come e-, realtà virtuale e, possono essere potenzialmente pericolose per gli interessi del Partito comunista. Che, tuttavia, le considera un “un mezzo per promuovere una prospettiva favorevole della verità e della realtà, a sostegno della narrazione ufficiale” che cerca di proiettare. È quanto scrive il think tank Australian Strategic Policy Institute in un rapporto diffuso nei giorni scorsi dal titolo “Truth and reality with Chinese characteristics”. Tutto ciò, si legge ancora, “è particolarmente vero in relazione alla capacità del Partito comunistadi condurre campagne informative e di plasmare gli standard informativi globali e le tecnologie fondamentali”. Il think tank ha evidenziato come tra le imprese e i progetti di esportazione culturale chiave del Partito ...