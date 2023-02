Bonus acqua potabile 2023 | mancano pochi giorni per richiederlo

Leggi su blowingpost

(Di sabato 4 febbraio 2023) Oltre alsociale bollette luce e gas, per l’annoè possibile richiedere ilper le spese sostenute nel corso dell’anno 2022. Si tratta di un credito d’imposta pari al 50%.poche settimane per richiedere ilper le spese sostenute nel corso dell’anno 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, raffreddamento, mineralizzazione e addizione di anidride carbonica. È stata confermata la possibilità di accedere al credito d’imposta fino a un massimo del 50% dei costi sostenuti nel corso dell’anno concluso da poco.: per quali spese può essere richiesto? Il ...