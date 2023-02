Un pallone - spia cinese sta sorvolando lo spazio aereo americano dove ci sono basi di missili nucleari | scatta l' allerta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Pentagono sta seguendo unche sorvola gli Stati Uniti , ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della difesa hanno riferito che ilè stato ...

Ilcinese riporta i calendari indietro fino alla Guerra Fredda. Eppure non è lì che si sono visti per la prima volta questi maxi mezzi di spionaggio (grossi circa quanto tre scuolabus): per ...A quanto riferito dal Pentagono, il '' stava sorvolando siti sensibili: per esempio la base aerea di Malmstrom , nel Montana, dove c'è uno dei tre campi di silos missilistici nucleari ...

Billings, 2 feb. (askanews) - E' stato avvistato un pallone-spia cinese in volo ad alta quota sugli Stati Uniti. Lo ha riferito il portavoce ...Un pallone aerostatico spia cinese è stato avvistato sopra gli Stati Uniti continentali e monitorato dal Pentagono. Ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force ...