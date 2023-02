Nel Napoletano demolita una villetta abusiva costruita in zona sismica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaa due pianisenza alcuna licenza in unasottoposta a vincolo sismico. È l’immobile raso al suolo a Lettere (Napoli) a seguito di un ordine di demolizione emesso dalla sezione di Gragnano del tribunale di Torre Annunziata. ‘‘L’esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive disposte dall’autorità giudiziaria – spiegano dalla Procura di Torre Annunziata – rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l’efficacia dissuasiva nei confronti dell’abusivismo edilizio. Nel caso di specie, si è data esecuzione ad una condanna relativa ad abuso risalente all’anno 2006”. L’abbattimento, da ciò che si apprende, è stato eseguito direttamente dal ...