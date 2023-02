Litio | l’autonomia strategica passa per le miniere europee e non solo

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mentre l’Europa cerca le nuove rotte del gas nel Mediterraneo per liberarsi definitivamente dal giogo russo, l’implementazione del Green Deal richiede un altrettanto audace strategia per le materie prime critiche. A partire, naturalmente, dal, ingrediente essenziale per le batterie che presto diventerà “più importante di gas e petrolio”, secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. A questo proposito, a Bruxelles è stato presentato il Green Deal Industrial Plan (Gdip), una concreta risposta all’Inflation Reduction Act statunitense a patto però di un importante ripensamento degli aiuti di Stato, e non. Al netto delle criticità emerse dalla Comunicazione, sono quattro i punti essenziali del Gdip: snellimento del quadro regolatorio, incremento e semplificazione dei fondi nazionali ed europei, sviluppo di nuove ...