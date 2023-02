Udienza Mark Caltagirone Gate | indagate per sostituzione di persona

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dai programmi tv alle aule dei tribunali, oggi infatti c’è stata la primadel. Barbara d’Urso se n’è occupata a Pomeriggio 5 e una sua giornalista ha fatto un’ottima ricostruzione dei fatti dal 2013 ad oggi. “Nel 2013, 10 anni fa è iniziata la storia che oggi ha portato Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo nella primadel processo che le vede imputate didinell’ambito di quello che tutti conoscono come il Pamela Prati. Secondo l’accusa le due avrebbero spacciato un bambino per il figlio di, che non è mai esistito, così come non sono mai esistiti Sebastian e Rebecca. Poi è stato scritturato un bambino senza specificare ai genitori dove ...