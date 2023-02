Sanremo 2023 | il comico Angelo Duro ospite dal Festival L’annuncio di Amadeus | “Me lo ricordavo più simpatico” Ecco chi è

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è ungiovane, fortissimo, simpaticissimo:“. Con queste parole, in diretta nel programma di Fiorello ‘Viva Rai2?, ha annunciato un nuovodeldi. Ilpalermitano sarà presente nella serata di mercoledì 8 febbraio. “Ma stai zitto, stai”, è stata la reazione delal videoannuncio di. “Me lopiù“, la risposta del conduttore e direttore artistico di. “Chiamarloè riduttivo, è un talento unico”, ha detto Fiorello, dicendosi grande fan di. Nato a Palermo nel 1982, ...

Non poteva mancare il graffio ironico di Fiorello sul caso Zelensky ae sul videomessaggio che sarà registrato e quindi visionabile prima della messa in onda da parte della Rai. Durante la sua rassegna stampa, Fiorello ha scherzato sul ruolo di Amadeus nella ...... diventando a sei giorni dalla partenza del Festival, in programma dal 7 all'11 febbraio il favorito alla vittoria: 'Sarò banale, ma dico che vado aper divertirmi. Poi se si vince bene, ...

Amadeus annucia a Viva Rai 2! Angelo Duro ospite della Seconda Serata di Sanremo 2023, mercoledì 8 febbraio. Dopo l’annuncio mancato da Mara Venier a Domenica In del 29 gennaio, ci aspettava… Leggi ...Amadeus e Gianni Morandi hanno annunciato la lista completa dei duetti e delle cover di Sanremo 2023 a Viva Rai2!, il programma di Fiorello. I 28 big in gara si esibiranno… Leggi ...