commenta Auna 36enne è stata arrestata perché ritenuta colpevole di più di 50 reati, tra i qualiaggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, messi a segno negli ultimi ......percorso per l'affidamento 13 Gennaio 2020 LEGAMBIENTE - Il 'nero' alle cave di Carrara è un... nel Parco Nazionale al via la scuola per pastori e allevatori 28 Gennaio 2023, donazione ...

Livorno, furto e ricettazione: donna arrestata per oltre 50 reati TGCOM

Furto in un supermercato, denunciato un 55enne Livorno Press

Sfondano la porta d'ingresso di una scuola calcio per rubare generi alimentari e il fondo cassa: denunciati LivornoToday

Ardenza, furto da Aldo's Burger: ladri sfondano la porta d'ingresso con un martello e rubano 100 euro LivornoToday

Livorno, maxi schianto a 160 all'ora e fuga: l'auto era rubata. Il post ... Il Tirreno

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...A Livorno una 36enne è stata arrestata perché ritenuta colpevole di più di 50 reati, tra i quali furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, messi a segno negli ultim ...