Lazio | sull’inceneritore è sempre più battaglia Bianchi-D’Amato

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Inceneritore si, inceneritore no. Continua lo scontro sul tema dei rifiuti a Roma e sulla realizzazione dell'impianto e, anche nel pomeriggio, il palco del confronto tra i candidati alla presidenza della Regione, appuntamento voluto e organizzato dal quotidiano Il Tempo nella sede di piazza Colonna. Protagonisti Alessio D'Amato candidato del centrosinistra e Donatellacandidata per il Movimento 5 Stelle. Le posizioni dei due sono note e sul termovalorizzatore si è consumata la rottura, determinando il fallimento di un possibile accordo tra il Pd e i 5Stelle e il naufragio dell'esperienza del cosiddetto campo largo."No assolutamente no all'inceneritore" ha dettoribadendo che si tratta di un impianto che appartiene al passato, che inquinerebbe e rappresenta una visione vecchia e obsoleta rispetto alla soluzione del ...