Zaniolo non va al Bournemouth | Vina sì | UFFICIALE | saluta la Roma

...che da tempo è nel mirino del Milan e piace anche alla Roma che cerca un sostituto di. L'... a fronte di un'offerta di circa venti milioni di euro, cifra alla quale il Psg finorasi è ...Come ha dimostrato poi il caso. Una presa di posizione pubblica cheha lasciato insensibile i rappresentanti di Redbird e adesso Maldini è chiamato a una riappacificazione e un innesto ...

Mou applaude la Roma e boccia Zaniolo: "Non può tornare nel progetto" La Gazzetta dello Sport

Zaniolo ha lasciato Roma. Al momento non ci sono aperture su un suo trasferimento Milan News

Roma, Zaniolo è fuori dal progetto tecnico: la decisione dei Friedkin Sky Sport

Zaniolo non va a Trigoria (d'accordo col club) e se ne va da Roma. È a La Spezia La Gazzetta dello Sport

LIVE – Zaniolo: tentativo del Leeds, no della Roma. Pugno duro dei Friedkin: fuori rosa, e in estate via solo per 30 milioni. Il giocatore torna a La Spezia Giallorossi.net

Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la Roma in queste ore ha rifiutato un'offerta del Leeds (un prestito) per Nicolò Zaniolo. Il club giallorosso, ...Il “C’eravamo tanto amati” tra Nicolò Zaniolo e la Roma conoscerà il suo (non lieto) finale entro oggi alle otto della sera. Anche se il “the ...